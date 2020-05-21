Железноводск, Ставропольский край, 21 мая, 2020, 16:21 — ИА Регнум. В Железноводске установили скульптуру самого большого на Кавминводах орла. Его вес превышает несколько сотен килограммов, а размах крыльев составляет более 2 метров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Администрация Железноводска. Мина Ахвердиева Скульптура орла на Курортном озере в Железноводске

«Новая скульптура выполнена из бронзы, что делает ее более устойчивой к погодным условиям. Авторы монумента несколько изменили линию взмаха крыльев, и это будет отличать нашего «железного» орла от его кавминводских собратьев», — сказал мэр города Евгений Моисеев.

Прежней скульптуре, выполненной из бетона, подарили вторую жизнь. Орел «улетел» на постоянное место жительство в одну из здравниц курорта.

Напомним, что самый «старый» орел Кавказских Минеральных Вод также находится в Железноводске. Скульптура украшает площадку на «Смирновском» источнике с 1900 года.

Образ «Орла, терзающего змею», основан на легенде Кавказа, которая повествует о том, как змея подползла к могучей птице и ужалила ее. Умирая от ядовитого укуса, орел собрал последние силы и добрался до минерального источника, где попил воды и смочил смертельную рану. Целебные воды Кавказских Минеральных Вод спасли птицу от гибели, вернув прежнюю мощь. Композиция запечатлела момент, когда окрепший орел наказывает коварную змею, вонзив в нее стальные когти.