Санкт-Петербург, 21 мая, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Гуманитарная помощь, оказанная Россией другим странам в связи с пандемией коронавируса, привлекла внимание потенциальных студентов к российским вузам. Об этом сообщил 21 мая ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев на онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

«Если в прошлом году на эту дату было 1500 заявлений от иностранных студентов, то сейчас 2100, даже почти 2200. И из каких стран больше всего заявлений? Из тех, где Россия оказывала гуманитарную помощь», — отчитался Кропачев о показателях СПбГУ.

Кроме того, он указал, что СПбГУ проводит вебинары по русскому языку для учителей, в том числе зарубежных.

«Мы проводили вебинары до оказания гуманитарной помощи и после оказания гуманитарной помощи. Соотношение: 70 человек записавшихся — 990 человек, записавшихся на вебинары, причем за рубежом, активно», — сообщил Кропачев.

Возрос из этих стран и интерес к библиотекам, музеям и другим отечественным ресурсам.