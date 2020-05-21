Киев, 21 мая, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Украина, по сути, приобрела очередного врага, заявил 21 мая политолог Сергей Белашко, комментария направленное в Киев заявление властей Болгарии.

Alex Lovell-Troy Болгарский флаг

Эксперт заявил, что теперь можно ожидать «антиболгарскую кампанию» в украинских СМИ, а также дружные выступления «патриотической общественности».

«Кстати, транзит газа на юг Украины пойдёт именно через Болгарию. А в Софии только ждут повода, чтобы отказаться от антироссийских санкций», — напоминает Белашко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Болгарии приняли декларацию относительно некорректности административно-территориальной реформы на Украине и защиты «прав и целостности» болгарской общины в стране. София, в частности, требует от Киева обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградском районе Одесской области.

В свою очередь, МИД Украины уже выразил Болгарии протест. Как говорится в заявлении ведомства, попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела «совершенно неприемлемы».

Напомним также, что при президентстве Петра Порошенко Украина всерьез рассорилась с Венгрией из-за языкового вопроса.