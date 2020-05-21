Ярославль, 21 мая, 2020, 15:38 — ИА Регнум. «Яргорэлектротранс» не закупил троллейбусы на автономном ходу, как это планировало руководство предприятия. Информация об этом обсуждалась на очередном заседании совета директоров предприятия, которое принадлежит мэрии Ярославля.

Троллейбус

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе руководство «ЯрГЭТа» заявило о планах купить троллейбусы на автономном ходу. Это нужно, чтобы задействовать трамвайное депо на Ленинградском проспекте после закрытия депо на Городском валу, отданного под застройку. Машины с автономным ходом позволили бы не строить контактную сеть.

«Планы сохраняются, идут переговоры с производителями. В связи с кризисом возникли проблемы, многие программы приостановлены. Мы ищем оптимальные варианты. Средства по инвестиционному соглашению на приобретение троллейбусов предусмотрены — это порядка 80 млн рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Без федеральном программы субсидирования стоимость одного троллейбуса на автономном ходу составляет свыше 23 млн рублей. Об этом, по данным источников ИА REGNUM, на заседании совета директоров рассказал директор предприятия Сергей Завьялов. То есть на средства инвестсоглашения предприятие сможет купить лишь три троллейбуса. Ранее «ЯрГЭТ» надеялся купить такие машины по цене не более 10 млн рублей за штуку.

На заседании был рассмотрен и финансовый результат «Яргорэлектротранса». Убыток за 2019 год составил 40 млн рублей. По сравнению с 2018 годом он уменьшился примерно в два раза.