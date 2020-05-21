Чебоксары, 21 мая, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Заморозки и похолодание в Чувашии сменятся летней жарой. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Луиза Дроздова В Чувашии зацвела алыча

В республике в ближайшее время продолжатся кратковременные дожди, сохранится прохладная погода. 23 мая ожидается +14…+19 градусов тепла, 24 мая пройдут кратковременные грозовые ливневые дожди с порывистым ветром.

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25 мая местами возможны дожди, 26 мая прогнозируется сухая и жаркая погода, температура воздуха повысится до 20 градусов тепла.

Жарче станет в середине недели, ожидается +20…+25 градусов тепла. По предварительным данным, в последние дни мая в Чувашию может прийти тропическая воздушная масса из Средней Азии: если это произойдёт, то воздух прогреется до +30 градусов в тени.