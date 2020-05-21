Калуга, 21 мая, 2020, 17:06 — ИА Регнум. В Калужской области судебные приставы взыскали с двух жительниц Бабынинского района 200 тысяч рублей задолженности по уголовным штрафам за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом 21 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав за работой

Женщины в составе преступной группы организовали подпольное казино с игровыми автоматами в здании автомойки. Сотрудники правоохранительных органов установили факт нарушения законодательства и закрыли незаконное заведение. Суд признал владелиц подпольного казино виновными и назначил наказание в виде лишения свободы условно. В качестве дополнительного вида наказания их оштрафовали на 100 тысяч рублей каждую.

«В добровольном порядке женщины штрафы не оплатили, и приставам пришлось вынести в отношении осужденных ряд запретительных мер, а также ходатайствовать в суде о замене уголовного наказания с условного на реальный срок. Только после этого должницы, осознав всю серьёзность своего положения, полностью погасили 200 тысяч рублей задолженности по уголовным штрафам», — сказал Артём Залогин.