Президент РФ Владимир Путин провёл 21 мая совещание по вопросам ситуации в системе образования в условиях коронавирусной инфекции. Речь шла о датах и порядке сдачи ЕГЭ, порядке зачисления в вузы и возобновления их работы, об организации летнего отдыха учащихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

14:23 21.05.2020 Единый госэкзамен в России начнут сдавать по всей стране 29 июня. Об этом сообщил президент Владимир Путин. ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в текущем году. Школы помогут выпускникам готовиться к ЕГЭ в дистанционном режиме.

14:24 21.05.2020 Зачисление в вузы России по результатам ЕГЭ произойдет в августе 2020 года, сообщил Путин.

14:24 21.05.2020 Призыв на военную службу выпускников школ в 2020 году будет отложен, сообщил президент России.

14:25 21.05.2020 В вузах, прежде всего региональных, будут созданы дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников смогли претендовать на бесплатное высшее образование, заявил Владимир Путин.

14:26 21.05.2020 Особое внимание президент поручил обратить на безопасность организации ЕГЭ, а также безопасность летнего отдыха школьников и других учащихся.

14:29 21.05.2020 «Все слухи и вбросы о том, дистанционное образование полностью заменить и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — заявил Владимир Путин.

14:30 21.05.2020 «Система образования не только учит, но и воспитывает, во-многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество», — подчеркнул президент России.

14:31 21.05.2020 Предположения о замене очной формы образования на дистанционную — откровенная провокация. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 мая на совещании по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Путин назвал провокацией слухи о переходе на удалённое образование в РФ

14:32 21.05.2020 «ЕГЭ стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила ЕГЭ — понятные, справедливые, уже достаточно удобные», — отметил глава государства.

14:35 21.05.2020 Аттестаты о среднем образовании будут выданы всем выпускникам 2020 года без экзаменов. «Такое решение является исключительным, оно носит временный характер», — отметил президент.

14:36 21.05.2020 У выпускников остается возможность подать документы по результатам ЕГЭ сразу в несколько вузов, без личного присутствия.

14:39 21.05.2020 «Для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — сказал Владимир Путин.

14:40 21.05.2020 Российская система образования достойно выдержала испытания, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сегодня, 21 мая, в ходе совещания по вопросам образования в условиях пандемии коронавируса заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин дал оценку системе образования РФ в условиях пандемии

14:41 21.05.2020 Планируемые федеральные доплаты для классных руководителей школ будут начаты, как и планировалось, с начала нового учебного года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19. «Приняли тогда решение (в начале года) о специальных федеральных доплатах в 5 тыс. рублей для классных руководителей, на которых лежит особая ответственность за воспитание, за работу с детьми. Такая мера начнёт действовать с начала нового учебного года», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин напомнил об обещанных доплатах классным руководителям

14:41 21.05.2020 Дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ будут предусмотрены не только в летний период, в июне и августе, но и в течение учебного года.

14:42 21.05.2020 Министерство обороны России перенесет призыв в ряды Вооруженных сил для выпускников школ, заявил российский лидер Владимир Путин. Подробности в материале: Путин: призыв для выпускников школ отложат

14:44 21.05.2020 В России уже в этом году будет создано дополнительно 11 тысяч бюджетных мест в вузах. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

14:45 21.05.2020 Единый государственный экзамен в 2020 году начнётся 29 июня. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19. «На этот счёт поступали самые разные предложения, в том числе в этом году, учитывая сложную ситуацию, предлагалось его полностью отменить», — заявил Путин. Читайте также: Путин назвал дату проведения единого государственного экзамена в 2020 году

14:47 21.05.2020 Единый государственный экзамен стал эффективным механизмом для оценки знаний учащихся. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19. «Что считаю важным подчеркнуть: за более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, а их было много, мы об этом знаем хорошо, всё-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний», — заявил Путин. Читайте подробнее: ЕГЭ стал эффективным механизмом объективной оценки знаний — Путин

14:48 21.05.2020 «Предлагается предоставить вузам более широкие возможности перевода лучших студентов-«платников» на бюджетные места в пределах общего объема вакантных бюджетных мест, которые имеются в каждом вузе на втором и последующих курсах», — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

14:50 21.05.2020 Министр науки и высшего образования также предложил расширить программу льготного образовательного кредитования студентов, обучающихся на платной основе. «Речь идет о снижении процентной ставки по кредитам до 3% и увеличении срока пользования кредитом до 15 лет», — сказал Валерий Фальков.

14:52 21.05.2020 Зачисление по результатам единого государственного экзамена абитуриентов в вузы пройдёт в августе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19. «Зачисление пройдёт в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин объяснил порядок зачисления в вузы в 2020 году

14:54 21.05.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в общем объеме инфицированных коронавирусной инфекцией доля детей до 18 лет не превышает 7%.

14:57 21.05.2020 «Летнюю оздоровительную кампанию нужно планировать и проводить в тех регионах, в которых эпидситуация является наиболее благоприятной», — заявила Анна Попова. Глава Роспотребнадзора настаивает на отдыхе детей без выезда из регионов постоянного проживания. При этом должно быть обеспечено безопасное безмасочное пребывание детей в летних лагерях для обеспечения полноценного отдыха.

15:02 21.05.2020 Учебный год в российских высших учебных заведениях будет завершён в середине лета. Об этом сегодня, 21 мая, в ходе совещания по вопросам образования в условиях пандемии коронавируса, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Подробности в материале: Глава Минобрнауки РФ назвал сроки завершения учебного года в вузах

15:05 21.05.2020 С начала марта 2020 года доля инфицированных коронавирусом детей в общем числе инфицированных граждан остаётся стабильной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по образованию в условиях Covid-19. «В общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает семи процентов, если брать детей от нуля до 18 лет. То есть весь этот возрастной интервал», — заявила Попова. Подробности в материале: Попова рассказала о ситуации с инфицированными коронавирусом детьми

15:09 21.05.2020 Зачисление в российские вузы в текущем году пройдёт в более сжатые сроки. В июне начнут принимать документы в магистратуру, в июле — в бакалавриат, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 21 мая на совещании по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции. Об этом: Глава Минобрнауки: зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки

15:16 21.05.2020 В летний трудовой семестр планируется организовать трудоустройство 60 тыс. студентов высших учебных заведений России, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Подробности в материале: Минобрнауки: летом трудоустроят 60 тыс. студентов вузов

15:55 21.05.2020 Владимир Путин на совещании по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции. kremlin.ru

16:05 21.05.2020 Гуманитарная помощь, оказанная Россией другим странам в связи с пандемией коронавируса, привлекла внимание к российским вузам. Об этом сообщил ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев на совещании с Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Гуманитарная помощь России привлекла иностранцев к российским вузам

16:24 21.05.2020 Российским вузам нужна единая сетевая платформа для взаимодействия и обучения. Об этом заявил 21 мая ректор СПбГУ Николай Кропачев на онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM. Необходимо продолжить единство и сетевое общение вузов, причем обеспечить и единую цифровую платформу для общения и обучения, подчеркнул ректор СПбГУ. Читайте также: В Петербурге вуз учит студентов на онлайн-платформе для покера

16:54 21.05.2020 Совещание по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции. kremlin.ru

19:06 21.05.2020 Владимир Путин считает, что по итогам дистанционного обучения «нужно объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организовать контроль полученных за этот период знаний». «При необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материал. Если какие‑то сложности возникли, их нужно будет исправить», — сказал президент на совещании 21 мая, посвященном ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

19:07 21.05.2020 В этом году 11-й класс заканчивают 692 тысячи школьников России.

19:09 21.05.2020 Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов напомнил, что 15 марта было принято решение перевести на домашнее обучение более 16,5 миллиона школьников и 2,5 миллиона студентов среднего профессионального образования. В детских садах во всех регионах были организованы дежурные группы для детей, чьи родители не имели возможности оставить малышей дома. Такие группы реально востребованы и созданы на базе 14 тысяч детских садов. Они при необходимости продолжат свою работу и в летний период, отметил министр на совещании 21 мая.

19:11 21.05.2020 По словам Сергея Кравцова, компьютерной техникой были обеспечены 234 тысячи школьников, преимущественно из малообеспеченных и многодетных семей, а также 20 тысяч учителей. Эта акция проводится совместно с Агентством стратегических инициатив и партией «Единая Россия», отметил министр просвещения РФ.

19:15 21.05.2020 Как отметил Кравцов, был открыт бесплатный доступ к образовательному контенту, создана мультимедийная платформа «Моя школа онлайн», где разместили учебные материалы в соответствии с образовательными стандартами с 1‑го по 11‑й класс, связали их с видеоуроками по подготовке к экзаменам, которые транслируются на Общественном телевидении России и на «Триколоре». Аккумулирование всего образовательного контента осуществляется на портале «Российская электронная школа», созданном на базе МЭШ. В дни пиковой нагрузки её посещали более двух с половиной миллионов человек, а всего с начала марта — это более 21 миллиона уникальных пользователей, десятки тысяч из Казахстана, Украины, всего из 63 стран.

19:17 21.05.2020 «Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учётом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена — по русскому языку — планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться», — сказал министр просвещения РФ.

19:20 21.05.2020 Отдельный вопрос касался летней оздоровительной кампании. «Мы рекомендуем регионам начать оздоровительную кампанию с 1 июля. Этот срок может быть сдвинут как «влево», так и «вправо» исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора при безусловном обеспечении безопасности детей и работников лагерей отдыха. Мы задействуем лагеря всех типов: наши федеральные, стационарные загородные, школьные лагеря с дневным пребыванием детей, а также учреждения дополнительного образования, уделив особое внимание медицинскому наблюдению, и используем все возможности для манёвра. Это могут быть и более короткие смены в лагерях, и организация отдыха без дальних поездок, преимущественно в пределах своего региона. Уже на днях, с 25 мая, откроется специальная «горячая линия» на базе нашего координационного центра», — сказал Сергей Кравцов.

19:24 21.05.2020 Владимир Путин на совещании по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции. kremlin.ru

20:01 21.05.2020 По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает семи процентов, если брать детей от нуля до 18 лет. «И эти аналитические материалы, прогнозные показатели позволяют нам говорить о том, что летнюю оздоровительную кампанию нужно сегодня планировать и проводить, и начинать проводить в тех регионах, в которых эпидситуация будет наиболее благоприятной. И на первом этапе, который сегодня нам очевиден, проводить ее нужно в рамках, или как в пределах, в границах региона, пока без выезда детей за пределы региона», — сказала Попова на совещании 21 мая, посвященном ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

20:05 21.05.2020 Попова отметила, что разработан проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации по организации летней оздоровительной кампании в особых условия — в условиях еще сохраняющегося риска распространения COVID-19 в регионах. «И при Вашем согласии и при поддержке нашей концепции, Владимир Владимирович, при Вашем поручении, это постановление может быть введено и зарегистрировано в ближайшие три дня», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

20:39 21.05.2020 Владимир Путин на совещании по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции. kremlin.ru

21:09 21.05.2020 Московским педагогам начали приходить разъяснения касаемо отпускного периода летом в условиях проведения ЕГЭ в июне и июле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в одной из московских школ. Так, учителя, задействованные для проведения ЕГЭ на пунктах проведения экзаменов, смогут пойти в отпуск уже 1 июня. А вот назад на работу им придётся вернуться уже 29 июня — в день проведения первого экзамена. С 29 июня по 25 июля педагоги будут заняты на ППЭ, после чего начнётся вторая часть их отпуска — с 1 по 23 августа. Читайте подробнее: Учителям Москвы разъяснили порядок их отпуска в 2020 году

21:22 21.05.2020 У Кировской области «был определённый задел в обучении детей на дому». Об этом заявил кировский губернатор Игорь Васильев на совещании Владимира Путина 21 мая, посвящённом вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции. Читайте также: Кировский губернатор — Путину: регион имел «задел в обучении детей на дому»

21:26 21.05.2020 Дистанционное образование. Иван Шилов © ИА REGNUM

21:59 21.05.2020 После начала эпидемии за два месяца около 400 тыс. школьников 4−10-х классов зарегистрировались для участия в пригласительном этапе Всероссийской олимпиады в системе sirius‑online. Читайте также: Около 400 тыс. школьников приняли участие в этапе Всероссийской олимпиады

22:01 21.05.2020 Дистанционная среда обучения в «Сириусе» и конкурсный отбор на программы существуют с момента создания центра. Об этом сообщила директор «Сириуса» Елена Шмелёва на совещании Путина по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции. «Мы назвали её sirius‑online и активно используем для всех направлений. Сейчас там учатся, после выпуска из «Сириуса», 65 тысяч школьников и их педагогов по направлению «Наука». Но не только, там проводят ведущие тренеры разбирательства спортивных соревнований, дают теорию, там проходят концерты, мастер‑классы, консультации для музыкантов, конкурс юных исполнителей «Созвездие» в этом году проходит дистанционно. И там же все наши выпускники приняли участие в праздновании Дня Победы», — сообщила директор «Сириуса» Елена Шмелёва на совещании Путина по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции.

22:03 21.05.2020 Шмелёва отметила, что после начала эпидемии предложено было всем российским школьникам 4−10‑х классов учиться в sirius‑online. «Примерно в четверти регионов охват школьников таким углублённым дополнительным обучением составил не менее 10 процентов всех школьников, а в некоторых регионах — даже до трети. И я хотела бы сказать здесь отдельное спасибо всем губернаторам субъектов‑лидеров, с которыми мы работаем вместе в рабочей группе: Оренбургская, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Тамбовская, Тюменская, Ульяновская, Курская, Новосибирская области, республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Кабардино-Балкария и Ямало-Ненецкий автономный округ», — подчеркнула руководитель «Сириуса».

22:04 21.05.2020 Cовещание по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции. kremlin.ru

22:58 21.05.2020 Дистанционное образование. yarregion.ru

00:55 На Ямале учреждения среднего профессионального образования, из-за сложившейся эпидситуации по коронавирусной инфекции, будут принимать документы для поступления от абитуриентов онлайн в течение июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. С 1 июня отправить документы для поступления можно в многопрофильный колледж города Муравленко, колледж профессиональных и информационных технологий Ноябрьска и Ямальский полярный агроэкономический техникум в Салехарде. В остальных учреждениях среднего профессионального образования приём документов начнётся во второй половине июня. Читайте также: В ямальские колледжи документы от абитуриентов примут онлайн

05:42 В ходе совещания по организации образования в условиях COVID-19, которое провёл накануне, 21 мая, российский президент Владимир Путин, руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва представила концепцию умного отдыха для школьников. В реализации проекта помогут региональные центры, создаваемые по модели «Сириуса», спортивные федерации, образовательные учреждения в области искусства, университеты, научно-исследовательские институты и индустриальные партнеры Центра. Тема детского летнего отдыха сейчас особенно важна для миллионов российских семей. Читайте подробнее: Российским школьникам на каникулах предложат умный отдых

07:54 У омских выпускников 22 мая (при пятидневной учебной неделе) и 23 мая (при шестидневной учебной неделе) проходят последние звонки. Как сообщили в областном правительстве, в связи с ограничительными мероприятиями, введёнными из-за коронавируса, мероприятия проводятся в онлайн-формате. Об этом: «Не сдавайтесь»: омских выпускников поздравили с последним звонком

08:58 ЕГЭ. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:10 Напомним, Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса 21 мая.

10:23 Московская городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ считает своевременным заявление о переносе даты проведения ЕГЭ на конец июня. Подробности в материале: Зачисление в вузы будет спокойным — о переносе ЕГЭ

10:35 Сотрудники образовательного центра «Сириус» сообщают подробности с совещания, которое президент России Владимир Путин посвятил накануне, 21 мая, вопросам системы образования в условиях COVID-19. Речь идёт об онлайн-платформе на которой в настоящее время проходит пригласительный этап Всероссийской олимпиады: 400 тысяч школьников смогли попробовать себя в решении интересных и сложных задач. Руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва напомнила главе государства, что пригласительный этап Всероссийской олимпиады стартовал в апреле. Попробовать свои силы в решении нестандартных задач предложили школьникам 4−10 классов из любого субъекта Российской Федерации. Олимпиада включает 6 дисциплин, приоритетных для Стратегии научно-технологического развития страны: математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия. Читайте подробнее: Карантин SARS-CoV-2 не помешал Всероссийской олимпиаде школьников

11:36 На совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

12:23 Госдума в третьем чтении приняла поправки, касающиеся проведения итоговой аттестации в школах и вузах, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая. Подробности в материале: Госдума разрешает получить аттестат без экзаменов