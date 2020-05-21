Костромских эсеров призвали перестать верить в Дедушку Мороза
Кострома, 21 мая, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Костромские депутаты от «Справедливой России» предложили списать государственный долг Костромской области, в ответ их призвали перестать верить в «Дедушку Мороза» — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Предложение по списанию госдолга фракция «Справедливая Россия» выдвинула в Костромской областной Думе. По мнению председателя совета регионального отделения партии Александра Плюснина, это позволило бы области снизить нагрузку на бюджет и оказать больше помощи гражданам и предпринимателям:
На сегодняшний день соотношение госдолга к собственным доходам бюджета области составляет 91%, в денежном отношении — около 18 млрд рублей. По мнению председателя комитета Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олега Скобелкина, предложение эсеров — не более чем мечты и желание создать красивую информационную повестку накануне осенних выборов.
Отметим, что в начале мая Правительство России приняло решение об освобождении регионов от уплаты бюджетных кредитов в 2020 году. Подобное соглашение с Минфином достигнуто и Костромской областью. По мнению чиновников, это позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты в период пандемии. Освобождённые средства при этом могут быть направлены на поддержку бизнеса и населения, ликвидацию последствий коронавируса.