Кострома, 21 мая, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Костромские депутаты от «Справедливой России» предложили списать государственный долг Костромской области, в ответ их призвали перестать верить в «Дедушку Мороза» — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предложение по списанию госдолга фракция «Справедливая Россия» выдвинула в Костромской областной Думе. По мнению председателя совета регионального отделения партии Александра Плюснина, это позволило бы области снизить нагрузку на бюджет и оказать больше помощи гражданам и предпринимателям:

«Государство охотно идёт на списание долгов другим странам, которые оказались в трудной ситуации. Сейчас в России именно такая ситуация. Костромская область так же пострадала от эпидемии коронавируса. Данное решение позволит существенно снизить нагрузку на бюджет и позволит оказывать финансовую помощь пострадавшим гражданам, а так же налоговые льготы предприятиям и организациям, пострадавшим от коронавирусной инфекции. Это позволит более независимо и эффективно использовать свои собственные средства», — объяснил смысл предложения Плюснин.

На сегодняшний день соотношение госдолга к собственным доходам бюджета области составляет 91%, в денежном отношении — около 18 млрд рублей. По мнению председателя комитета Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олега Скобелкина, предложение эсеров — не более чем мечты и желание создать красивую информационную повестку накануне осенних выборов.

«Эта инициатива — как мечта про Дедушку Мороза. Госдолг имеет не только Костромская область, но и другие субъекты РФ. Финансовая политика одинакова на всей территории Российской Федерации. Как жителю Костромской области и председателю комитета по бюджету мне бы было втройне приятно знать, что нам списали госдолг. Но мы живём в реальном мире. Если Минфин и будет списывать долги, то всем регионам, для нас не сделают исключения», — считает Скобёлкин.

Отметим, что в начале мая Правительство России приняло решение об освобождении регионов от уплаты бюджетных кредитов в 2020 году. Подобное соглашение с Минфином достигнуто и Костромской областью. По мнению чиновников, это позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты в период пандемии. Освобождённые средства при этом могут быть направлены на поддержку бизнеса и населения, ликвидацию последствий коронавируса.