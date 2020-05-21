Ярославль, 21 мая, 2020, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославской области очередной виток оптимизации, на этот раз в сфере профессионального образования. Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко подписал постановление о реорганизации Ярославского градостроительного колледжа путем присоединения к нему железнодорожного. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://5lyceu.ru/ Студенты железнодорожного колледжа

Ярославский железнодорожный колледж расположен на проспекте Фрунзе. Сейчас колледж готовит помощников машиниста и проводников. В нем учатся более 450 студентов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM знакомый с ситуацией источник, железнодорожные специальности будут закрыты. Нового набора уже в этом году не будет. Оставшиеся студенты смогут завершить обучение. Реорганизацию предполагается провести быстро — до 1 сентября 2020 года. Освободившиеся помещения будут задействованы градостроительным колледжем.

Ярославский железнодорожный колледж — одно из старейших средних профессиональных учебных заведений Ярославля. Он был создан в 1919 году как ремесленная школа при Ярославских железнодорожных мастерских. В настоящее время колледж входит в систему среднего профессионального образования региона и финансируется из областного бюджета.

Обучение помощников машиниста в Ярославле, судя по всему, продолжит ярославский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения, где есть программы среднего образования. Таким образом Ярославская область избавляется от затрат на обучение железнодорожников. Нести их будут сами Российские железные дороги и Агентство железнодорожного транспорта.