Нарьян-Мар, 21 мая, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы РФ от НАО Сергей Коткин получил сотни обращений от жителей округа, выступающих против объединения с Архангельской областью. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Сергей Коткин

«Ко мне в последнее время обращаются сотни жителей Ненецкого округа, телефон не умолкает ни днем, ни ночью, на мою почту поступают десятки писем и обращений с просьбой прислушаться к мнению людей и помочь не допустить объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа», — рассказал Коткин.

Как подчеркивает парламентарий, в своем комментарии после подписания врио губернаторами НАО и Архангельской области Юрием Бездудным и Александром Цыбульским меморандума о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта РФ он уже сказал, что его создание — это решение и добрая воля жителей обоих регионов.

«Сегодня очевидно, что жители Ненецкого автономного округа, чьи интересы я представляю в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, против такого объединения и не дают на него своего согласия», — отметил Коткин.

Он подчеркнул, что для того, чтобы объединение субъектов состоялось, нужны определенные условия, которых сегодня нет.

«Такие решения не принимаются сверху. Они должны выстояться и созреть внутри каждого человека, люди должны почувствовать необходимость подобного шага. Если жители округа всей душой противятся слиянию, то оно не послужит их развитию и благополучию, а приведет к разобщению», — заявил депутат Государственной Думы.

Сергей Коткин также напомнил, что попытка объединить регионы уже предпринималась.

«Я вспоминаю начало нулевых, когда непродуманными действиями нас с Архангельской областью чуть не сделали врагами. Понадобилось почти два десятка лет и немалые усилия с обеих сторон, мудрость людей, чтобы они сделали шаг навстречу друг другу», — вспомнил Коткин и отметил, что с тревогой следит за развитием событий и видит, как возвращаются взаимные упреки, недоверие со стороны жителей обоих регионов.

Что касается сложного финансового положения округа, из-за которого якобы власти региона и выступили за объединение, то, по словам Коткина, округ помнит времена и похуже:

«И в девяностых, и в нулевых, и совсем недавно — в 2015 году было тяжело, пришлось затянуть пояса. Но экономический кризис — не навсегда, общими усилиями мы переборем и выправим ситуацию, что-что, а работать северяне умеют. Еще раз повторю: объединение округа и области — это та ситуация, когда надо не семь раз отмерить, а намного больше, а только потом резать; решать должны люди, а они, мне кажется, свое отношение к этому вопросу уже высказали», — заявил Сергей Коткин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 мая 2020 года, главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный и Архангельской области Александр Цыбульский подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта Российской Федерации. Решение будет принят по итогам референдума.