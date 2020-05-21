Москва, 21 мая, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Госдума отказалась принимать поправки, предполагающие бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в случае объявления режима ЧС или повышенной готовности, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Андрей Пронин ИА REGNUM Производство медицинских масок

Депутаты от КПРФ предложили принять поправки, обеспечивающие граждан РФ бесплатными масками и перчатками в условиях пандемии коронавируса. Предлагалось снабжать жителей СИЗами за счет федерального бюджета или региональных бюджетов.

«К пиару на бюджете мы уже привыкли, пиар на коронавирусе — это бесчеловечно», — привел аргумент против принятия поправок глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что региональные власти могут принимать соответствующие решения по обеспечению категорий граждан. В частности, он привел пример Санкт-Петербурга.

Ранее был принят закон, обязывающий работодателей обеспечивать работников СИЗами.