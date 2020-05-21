Кострома, 21 мая, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Экс-сотрудницу межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в Шарье осудили за мошенничество на рабочем месте — сообщает прокуратура Костромской области. Женщина «увела» из казны региона 900 тысяч рублей.

Audit-it.ru Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 6 (г. Шарья)

За два года работница инспекции успела похитить средства из бюджетов Шарьи, Мантурово, Поназырево и Поназыревского муниципального района.

Преступления совершались по отработанной схеме — дама оформляла поддельные документы о возврате суммы излишне уплаченных налогов на доходы физических лиц знакомым и родственникам.

На суде экс-сотрудница продемонстрировала признание вины и раскаяние в содеянном. С учетом этих фактов, наличия у подсудимой несовершеннолетнего ребенка и частично возмещённого ущерба шарьинке назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Напомним, что в апреле 2020 года делами федеральной налоговой службы в Шарье интересовалась ФСБ. Внимание спецслужб привлекла начальница межрайонной инспекции, совершавшая личные поездки на служебном автомобиле. По информации следователей, за три года управленец «прокатала» 86 тысяч ведомственных рублей. В ближайшее время её ждёт суд.