Берлин, 21 мая, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Фотографии салона нового Mercedes E-Class 2021 модельного года в кузове купе и кабриолет опубликовала пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Пресс-служба Mercedes Салона обновленного Mercedes E-Class

Рестайлинговое авто обзавелось новым информационно-развлекательным комплексом MBUX, который установлен вместо старого комплекса COMAND. Теперь модель имеет два дисплея размером 10,25 дюйма.

Основным новшеством в салоне является рулевое колесо с четырьмя спицами. Оно обтянуто натуральной кожей, а также имеет вставки из дерева. Спицы руля имеют глянцевую чёрную отделку.

Кроме того, на рулевом колесе установлены сенсорные элементы управления и емкостные элементы, которые позволяют определить, находятся ли руки водителя на руле. Если руки водителя в течение определенного периода времени не находятся на рулевом колесе, то система выдаёт предупреждающий сигнал, после чего активирует аварийный тормоз.

Официальная премьера новинки состоится 27 мая текущего года.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz планирует выпускать для авторынка Китая рестайлинговые седаны CLS, базовая версия которых будет иметь 1,5-литровый двигатель.

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