Кострома, 21 мая, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Костромских чиновников уличили в медлительности, из-за которой доступа к информации лишились более 1000 горожан. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

Adm44.ru Центр занятости населения по городу Костроме

Речь идёт о Центре занятости населения по городу Костроме. В апреле и мае 2020 года в орган через общероссийскую базу «Работа в России» обратилось свыше 1000 горожан — люди хотели встать на учёт по безработице, получить пособие и найти работу.

Однако, долгое время люди не могли узнать о движении дел и решениям, принятым по их вопросам.

«Учреждением не обеспечено своевременное размещение результатов рассмотрения заявлений граждан в Системе информации о принятых решениях, в результате чего свыше тысячи человек не могли получить уведомления о ходе предоставления государственной услуги», — пояснили в прокуратуре.

После того, как директору госучреждения внесли представление, скорость работы увеличилась. Центр занятости посетил губернатор области Сергей Ситников. Он попросил сотрудников учреждения сократить время рассмотрения обращений с 10 до 4−5 суток.