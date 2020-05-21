Калуга, 21 мая, 2020, 12:52 — ИА Регнум. В Калуге при тушении пожара в квартире дома № 71 на улице Салтыкова-Щедрина было обнаружено тело 51-летнего мужчины, сообщили 21 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Комната после пожара

Следователями было установлено, что мужчина проживал один и злоупотреблял спиртными напитками. По одной из версий, наиболее вероятной причиной возникновения пожара была оставленная на диване тлеющая сигарета.

В настоящее время проводятся судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы.