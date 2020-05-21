Калуга, 21 мая, 2020, 12:18 — ИА Регнум. В калужской больнице за минувшие сутки скончался ещё один пациент с COVID-19, сообщает 21 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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Житель Калуги 1932 года рождения скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Это 21-й летальный случай в регионе.

Как ранее сообщал оперштаб области, среди лиц от 65 до 80 лет положительные тесты на коронавирус выявлены у 364 человек. У пациентов в возрасте 80 лет и старше заражение подтверждено у 55 человек.