Ульяновск, 21 мая, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлены новые носители коронавируса. За сутки подтверждено заражение у 70 человек. Такие данные приводит данные оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 21 мая (10:35 мск), с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 1596 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки заражение коронавирусом подтверждёно у 78 человек.

Растёт и число выздоровевших. Переболели COVID-19 в Ульяновской области 403 человека, в том числе за последние сутки выздоровление зафиксировано у 31 пациента. Умерли шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 21 мая выявили 934 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего подтверждено 28 361 заражение. Антилидерами по общему числу пациентов с COVID-19 являются Нижегородская область (7413) и Татария (2546), меньше всего заражённых выявлено в Кировской области (1091 человек) и Удмуртии (463).