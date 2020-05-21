Калуга, 21 мая, 2020, 11:55 — ИА Регнум. 121 новый положительный тест на коронавирус выявлен в Калужской области 21 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2998 положительных тестов. 2255 человек находятся на лечении. 722 человека выздоровели, 21 человек умер. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (547), в Обнинске (432), Боровском районе (245), в Малоярославецком районе (184), в Жуковском районе (140) и в Кировском районе (100).

На сегодняшний день в области проведено 34 тыс. 294 лабораторных исследования. Охват тестированием достиг показателя 87,6 на 100 тыс. населения. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,2.