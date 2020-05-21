Чебоксары, 21 мая, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В Чувашии выявлены новые носители коронавируса. За сутки подтверждено заражение у 78 человек, приводит данные оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба РФ

По данным на 21 мая (10:35 мск), с начала пандемии в Чувашии удалось выявить 2014 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки коронавирус подтверждён у 78 человек.

Прошли лечение и выздоровели 629 пациентов с COVID-19, из них за последние сутки — 30 пациентов.

Умерли девять человек. Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 мая стало известно о том, что в больнице скончалась 61-летняя пациентка с COVID-19. В министерстве здравоохранения Чувашии отмечают, что помимо данного заболевания, у неё была «тяжелая сопутствующая патология: гипотиреоз, гипертоническая болезнь третьей стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью».

Отметим, в Поволжье на 21 мая выявили 934 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число достигло 28 361.