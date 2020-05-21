Москва, 21 мая, 2020, 11:04 — ИА Регнум. В России следует установить уголовную ответственность за «серые зарплаты». Об этом 21 мая заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов (Калужская область), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы Совета Федерации. Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Сенатор предлагает привлекать руководителей компаний, выплачивающих «серые зарплаты», к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат. Как пояснил парламентарий, в настоящее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» заработная плата в размере 100 тысяч рублей и выше.

Представитель Калужской области в Совфеде также предложил расширить возможности региональных и муниципальных представительных и исполнительных органов власти по принятию решений о стимулировании деятельности малого и среднего бизнеса, отметив, что муниципальные и региональные бюджеты главным образом формируются от налоговых отчислений предприятий малого бизнеса.