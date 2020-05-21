Кострома, 21 мая, 2020, 10:58 — ИА Регнум. Костромичка, инфицированная коронавирусом, родила здорового ребёнка, об этом сообщает ОТРК «Русь».

Мальчик появился на свет в акушерском стационаре Костромской областной клинической больницы им. Королева.

«Персонал медучреждения провел кесарево сечение по показаниям, не связанным с инфекцией. Операция состоялась с соблюдением всех мер защиты», — сообщили врачи.

На данный момент ребёнок и родительница чувствуют себя хорошо, их первые тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Напомним, о первой беременной женщине, инфицированной коронавирусом в Костромской области, стало известно 14 мая. О других подобных случаях в регионе пока не сообщалось.