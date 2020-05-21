Кострома, 21 мая, 2020, 10:54 — ИА Регнум. На рынке труда Костромской области сложилась опасная ситуация: количество официально зарегистрированных безработных превысило число вакансий.

Adm44.ru Прием заявления в костромском центре занятости.

Как сообщает ГТРК «Кострома», по последним данным, безработными в области признано 8,5 тысячи человек, в то время как количество рабочих мест на общероссийской базе вакансий в регионе составляет 5,8 тысячи. Пособие по безработице в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей — получают 2,9 тысячи граждан.

По информации регионального департамента по труду и социальной защите, каждый третий человек, обратившийся в центры занятости, не имеет права на максимальные выплаты. Часть обратившихся не были трудоустроены в официальном порядке, были уволены давно или получали «серую» зарплату.

Чаще всего в центр занятости обращаются работники ювелирной отрасли. По предположениям сопредседателя Высшего совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Флуна Гумерова, в дальнейшем работу могут потерять около 6 тысяч костромских ювелиров. Однако, как отмечают в профильном департаменте, большинство сотрудников этой отрасли имеют другие специальности, в том числе востребованные инженерные. Если эти люди пройдут профпереподготовку, то смогут «вписаться» в костромской рынок труда.

Отметим, что нехватка рабочих рук в Костромской области наблюдается по следующим специальностям: швея, монтер пути, оператор машинного доения, станочник, рамщик, токарь, тракторист, наладчик, овощевод, оператор связи. Не меньше регион нуждается во врачах, среднем медицинском персонале, инженерах, механиках и полицейских.