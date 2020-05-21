В Костроме опять затопило посёлок «Первый»
Кострома, 21 мая, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Прошедшие в Костроме дожди в очередной раз вызвали подтопление территории жилого посёлка «Первый». Жители посёлка и коммунальщики расходятся в оценки причин регулярных «наводнений».
По мнению представителя компании, занимающейся обслуживанием посёлка, в произошедшем виноваты сами жители — люди формируют грядки на придомовой территории, не предназначенной для огородов. В образовавшиеся низины попадает вода.
Окончательную точку в этом споре должна поставить государственная жилищная инспекции Костромской области. Но и здесь ситуация неоднозначна — проверка на территории может не состояться. В соответствии с эпидемиологической ситуацией выезды инспекции возможны только в случае ущерба имуществу и угрозы жизни людей.
Напомним, ранее тема проблем «Первого» уже проходила в публикациях костромских СМИ. Например, весной 2019 года жители заявили об отсутствии ливнёвок в нескольких зонах посёлка, а летом того же года у городской администрации состоялся «газовый» митинг. Владельцы нескольких участков попросили властей помочь с подведением газа к их домам. Мэрия в лице первого заместителя главы администрации Костромы Олега Болоховца отметила, что решить вопрос «в ближайшие год-два» не выйдет.