Кострома, 21 мая, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Прошедшие в Костроме дожди в очередной раз вызвали подтопление территории жилого посёлка «Первый». Жители посёлка и коммунальщики расходятся в оценки причин регулярных «наводнений».

Фото Анастасии Матюхиной Территория посёлка «Первый»

"Весь посёлок построен недавно — около 3 лет назад. После сильных дождей и талых вод регулярно затапливает подъезды и придомовые территории. Управляющая компания в ус не дует. Поддоны нам постелили, чтобы было легче, и всё. Подобное происходило и осенью. Также у нас проблемы с канализацией. За год десять раз затопило квартиры первого этажа. Независимые сантехники говорят, что у нас серьезные нарушения в технологии строительства», — рассказала жительница «Первого» Анастасия Матюхина.

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По мнению представителя компании, занимающейся обслуживанием посёлка, в произошедшем виноваты сами жители — люди формируют грядки на придомовой территории, не предназначенной для огородов. В образовавшиеся низины попадает вода.

«Двое суток в Костроме шёл дождь. Обслуживающая организация со вчерашнего дня откачивает воду. Придомовая территория, которой пользуются жители, посыпана торфом. Но на этом месте люди начинают копать грядки. Придомовая территория не рассчитана на огороды. Но как минимум, чтобы копать грядки, нужно привезти хорошую плодородную землю. Они этого не делают, но переносят землю с задней части здания вперед. Естественно, в образовавшейся яме встает вода», — сказала представитель обслуживающей организации по поселку «ИП Румянцева» Марина Козырь.

Окончательную точку в этом споре должна поставить государственная жилищная инспекции Костромской области. Но и здесь ситуация неоднозначна — проверка на территории может не состояться. В соответствии с эпидемиологической ситуацией выезды инспекции возможны только в случае ущерба имуществу и угрозы жизни людей.

Напомним, ранее тема проблем «Первого» уже проходила в публикациях костромских СМИ. Например, весной 2019 года жители заявили об отсутствии ливнёвок в нескольких зонах посёлка, а летом того же года у городской администрации состоялся «газовый» митинг. Владельцы нескольких участков попросили властей помочь с подведением газа к их домам. Мэрия в лице первого заместителя главы администрации Костромы Олега Болоховца отметила, что решить вопрос «в ближайшие год-два» не выйдет.