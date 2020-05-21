Чебоксары, 21 мая, 2020, 10:26 — ИА Регнум. В Чувашии в условиях пандемии коронавируса на передовой остаются медицинские работники, на вахтовый метод перешла скорая помощь. И сегодня очевидно, что они стали героями нашего времени, хотя они заверяют, что «это профессия, это долг». Об этом говорит и анестезист бригады скорой помощи в Новочебоксарске Максим Мурзуков.

Mk103.med.cap.ru Фото с сайта республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Чувашии

Он работает в отрасли четыре года, трудится анестезистом выездной реанимационной бригады подстанции скорой медицинской помощи в Новочебоксарске (входит в структуру республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи минздрава Чувашии). По его словам, когда ввели режим повышенной готовности, то врачи понимали, что от их работы будет зависеть жизнь и здоровье многих людей. Что касается риска заражения, то такая опасность у медработников есть всегда, так как «любой пациент может считаться потенциально инфицированным».

«Мы всегда с любым пациентом взаимодействуем в перчатках, мы же не знаем, что с ним, пока он не обследован. Здесь, конечно, посложней, поскольку речь изначально идет об особо опасной инфекции. Но я не думал о том, что могу заразиться. А чего об этом думать? Это профессия, это долг», — говорит Максим Мурзуков.

Ранее в министерстве здравоохранения Чувашии отмечали, что более 5000 сотрудников медорганизаций получат доплаты за работу с больными COVID-19. На эти цели из федерального бюджета выделено 333,5 млн рублей. По данным на 18 мая, за работу в январе-апреле выплаты получили 3 462 работника, в том числе 1105 специалистов выездных бригад «скорой», фельдшеры и средний медперсонал по приему вызовов, 1199 специалистов поликлиник и 1158 сотрудников стационаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев присоединился к всероссийской акции «Спасибо врачам». Он поблагодарил медработников и всех тех, «кто находится на передовой в борьбе с эпидемией», выразив уверенность в том, что «вместе мы победим».

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