Чебоксары, 21 мая, 2020, 09:56 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев не изучал законопроект о дистанционном голосовании, так как он ещё не подписан президентом и не вступил в силу. Если это произойдёт, что в республике обсудят, «насколько он применим и обязателен в регионах». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил руководитель республики на своей первой пресс-конференции, которая прошла в дистанционном режиме.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

Врио главы Чувашии сообщил, что в курсе принятия закона Госдумой о праве голосовать и собирать подписи в дистанционной форме, но «ещё не читал закон, потому что он не вступил в силу».

«Как вступит в силу, обязательно его детально изучу. Обсудим, насколько оно применимо и обязательно в регионах. И если это позволит решить текущие задачи, то, наверное, это надо применять.

С точки зрения цифровизации и развития цифровых инструментов Чувашская Республика на сегодняшний день готова всецело использовать все современные инструментарии. И организация дистанционного обучения школьников показала, что в целом система работает, я бы сказал, на достаточно удовлетворительном уровне. Проблемы есть, их много, соответственно появилось много задач, над чем надо работать. Но в целом инфраструктура позволяет обеспечить все те необходимые мероприятия, которые связаны с дистанционными формами», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Госдуме России был принят законопроект, который допускает возможность электронного голосования и голосования по почте. Речь идёт не только о голосовании на выборах всех уровней, но и референдумах. Госдума приняла закон голосами «Единой России», депутаты аргументировали нормы пандемией коронавируса. Оппозиция увидела в новациях поле для фальсификаций и угрозу стабильности в обществе.

29 мая Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство в части возможности дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.