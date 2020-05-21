Система дистанционного обучения в Чувашии работает на «удовлетворительно»
Чебоксары, 21 мая, 2020, 09:56 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев не изучал законопроект о дистанционном голосовании, так как он ещё не подписан президентом и не вступил в силу. Если это произойдёт, что в республике обсудят, «насколько он применим и обязателен в регионах». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил руководитель республики на своей первой пресс-конференции, которая прошла в дистанционном режиме.
Врио главы Чувашии сообщил, что в курсе принятия закона Госдумой о праве голосовать и собирать подписи в дистанционной форме, но «ещё не читал закон, потому что он не вступил в силу».
Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Госдуме России был принят законопроект, который допускает возможность электронного голосования и голосования по почте. Речь идёт не только о голосовании на выборах всех уровней, но и референдумах. Госдума приняла закон голосами «Единой России», депутаты аргументировали нормы пандемией коронавируса. Оппозиция увидела в новациях поле для фальсификаций и угрозу стабильности в обществе.
29 мая Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство в части возможности дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.