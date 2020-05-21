Новоорск, Оренбургская область, 21 мая, 2020, 09:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ночь на 21 мая произошло смертельное ДТП в Новоорском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП в Оренбуржье

По данным полиции, на трассе Оренбург-Орск-Шильда-граница Челябинской области возле села Добровольское автомобиль Toyota RAV4 двигался с высокой скоростью водитель не справился с управлением. В результате машина опрокинулась в кювет.

Погиб 18-летний водитель, 16-летняя пассажирка госпитализирована. По факту аварии проводится проверка. По ее результатам правоохранители примут процессуальное решение.