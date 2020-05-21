Санкт-Петербург, 21 мая, 2020, 09:50 — ИА Регнум. Петербуржец разместил на сайте сервиса для объявлений о товарах, вакансиях и резюме объявление о передаче своего сына в «добрые руки». Предложение было размещено в разделе «Другие животные» под заголовком «Домашний питомец». Об этом 21 мая сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Фото: https://vk.com/anna_mitjanina Петербуржец выставил на продажу ребенка.

Объявление о передаче ребенка «тем, кто его сделает счастливым», было размешено в разделе «Другие животные» под заголовком «Домашний питомец». В описании автор предложения указал, что его сын «маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать».

«Нерадивый отец решил бесплатно отдать собственного сына в добрые руки. Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего», — отметила Митянина.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге уже направила обращение в адрес администрации интернет-портала, допустившего размещение подобного контента, и в правоохранительные органы. После чего объявление было заблокировано.

«Я понимаю, что сейчас для всех не самое простое время. Самоизоляция, вынужденное ограничение контактов и передвижения, проблемы с работой. Нелегко дается дистанционное обучение. Это стресс для детей, на которых обрушился большой объем заданий, и для родителей, которым пришлось примерить на себя роль педагога. Нервы не выдерживают», — пояснила Анна Митянина.

Однако она подчеркнула, что подобные ситуации недопустимы ни при каких обстоятельствах и что ребенок не должен быть объектом для выплескивания накопившегося негатива.

По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято решение.

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