Абаза, Хакасия, 21 мая, 2020, 09:36 — ИА Регнум. В Хакасии Абазинский районный суд приостановил работу с гражданами в период с 18 по 31 мая 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Скриншот с abazinsky.hak.sudrf.ru Объявление на сайте Абазинского районного суда Хакасии

В качестве причины названы продление режима самоизоляции в Хакасии, угроза распространения коронавируса.

«Все запланированные судебные заседания в указанный период проводиться не будут, о следующих датах заседаний и движении дел участники будут извещены», — говорится в сообщении.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе Верховного суда Хакасии, у одного из судей Абазинского суда подтвердилось заражение коронавирусом.

Уточняется, что судья заразился не на рабочем месте, а в быту.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хакасии по состоянию на 21 мая коронавирус выявлен у 724 человек.