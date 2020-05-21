У судьи в Хакасии выявили коронавирус: Абазинский суд закрыт
Абаза, Хакасия, 21 мая, 2020, 09:36 — ИА Регнум. В Хакасии Абазинский районный суд приостановил работу с гражданами в период с 18 по 31 мая 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.
В качестве причины названы продление режима самоизоляции в Хакасии, угроза распространения коронавируса.
«Все запланированные судебные заседания в указанный период проводиться не будут, о следующих датах заседаний и движении дел участники будут извещены», — говорится в сообщении.
Между тем, как сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе Верховного суда Хакасии, у одного из судей Абазинского суда подтвердилось заражение коронавирусом.
Уточняется, что судья заразился не на рабочем месте, а в быту.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хакасии по состоянию на 21 мая коронавирус выявлен у 724 человек.