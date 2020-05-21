Чебоксары, 21 мая, 2020, 08:09 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве «Чувашкредитпромбанка» «теоретически есть возможности того, что все вкладчики получат свои деньги». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на своей первой пресс-конференции врио главы Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

Руководитель региона отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «оттягивает процесс начала процедуры банкротства».

«То есть для того, чтобы люди начали получать выплаты, когда мы говорим о вкладчиках, очень важно, чтобы начались предусмотренные законодательством о банкротстве процедуры. Надо провести, прежде всего, собрание кредиторов, а это значит, что нужно собрать достаточно большое количество людей. Мы находимся в контакте с конкурсным управляющим «Чувашкредитпромбанка», с ним от имени правительства взаимодействует очень плотно министр финансов Михаил Геннадьевич Ноздряков — с тем, чтобы мы, в первую очередь, находились в контакте и понимали, что там происходит. С другой стороны, где-то, может быть, поучаствовали в ускорении процессов, предусмотренных законодательством о банкротстве, чтобы обеспечить скорейший возврат средств вкладчикам и тем категориям предприятий и иных кредиторов, которые там зафиксированы», — сказал Олег Николаев.

Врио главы Чувашии напомнил, что первоначально собрания кредиторов было назначено на начала мая, но из-за эпидемиологической ситуации было отменено.

«Вы знаете, что все учреждения культуры на сегодняшний день закрыты. Предварительно для того, чтобы провести собрание, надо собрать не менее 350−400 человек, поэтому нужно ожидать, пока прояснится ситуация с коронавирусной инфекцией. Теоретически возможности того, что все вкладчики получат свои деньги, есть — активы, которые на сегодняшний день зафиксировано и имеются у конкурсного управляющего, пока на предварительном этапе позволяют рассчитывать на такое развитие событий», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвали 7 ноября 2019 года. Решением Арбитражного суда Чувашии от 28 февраля 2020 года (резолютивная часть объявлена 20 февраля) банк признан банкротом.

Через банк-агент осуществлены страховые выплаты 10 904 кредиторам банка на общую сумму 2 702 млн рублей. По данным чувашских властей, обязательства кредитной организации составляют 3 972 млн рублей, в том числе задолженность по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 2 709 млн рублей.