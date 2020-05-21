Санкт-Петербург, 21 мая, 2020, 08:07 — ИА Регнум. В четверг, 21 мая, в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Такой прогноз городу на Неве дал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Весенний снегопад в Петербурге

Он объяснил, что погодная ситуация в Санкт-Петербурге определяется влиянием тыловой части циклонического вихря, активизирующегося над центром Европейской России. Поэтому в целом ожидается облачная с прояснениями погода с осадками.

По данным синоптика, температура воздуха составит +7…+9°, в Ленинградской области +6…+11°. Ветер будет северо-восточный 6−11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 08:00 мск в Петербурге всего +2,8 градуса, дует северный ветер 3−8 м/с, влажность 89%.