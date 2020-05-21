Курган, 21 мая, 2020, 07:37 — ИА Регнум. В Курганской области застрявший из-за пандемии коронавируса передвижной цирк «Виват» из Санкт-Петербурга получил большую продовольственную помощь для дрессированных животных от волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Пресс-служба Курганского отделения партии «Единая Россия» Куры для цирковых львов

Напомним, цирковые артисты вместе с подопечными, среди которых около двадцати львов, лошадей и собак, отработав выступления в Кургане, должны были в марте уехать в следующий город, но грянули ограничения на посещения культурных массовых мероприятий и развлекательных учреждений. Артисты и дрессировщики остались без работы, а животные — без еды.

Пресс-служба Курганского отделения партии «Единая Россия» «Детки в клетке» не останутся голодными

Пресс-служба Курганского отделения партии «Единая Россия» Евгений Кафеев подружился с мохнатым артистом

Пресс-служба Курганского отделения партии «Единая Россия» Лев из Санкт-Петербурга застрял в Кургане из-за пандемии

В волонтёрский центр «Единой России» поступило обращение от руководителя цирка о сложной ситуации. Секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев привёз для львов куриц, для собак — крупы. Неравнодушные курганские фермеры привезли 20 кг рыбы и другое продовольствие. Для помывки животных была завезена тонна воды. Лошадям доставлен овёс и сено.