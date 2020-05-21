Чебоксары, 21 мая, 2020, 06:54 — ИА Регнум. Бывшее здание кинотеатра «Родина» в Чебоксарах, которое является объектом культурного наследия и не раз выставлялось на продажу, приватизировать не будут. Его передадут художественному училищу, сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры Чувашии.

Cap.ru Бывшее здание кинотеатра

Историческое здание, расположенное возле набережной Чебоксар, не используется несколько лет и постепенно ветшает. По словам министра культуры республики Розы Лизаковой, «по своему географическому расположению оно может отлично послужить в качестве культурно-образовательного учреждения». В связи с этим поручено директору Чебоксарского художественного училища «представить план поэтапной адаптации здания под нужды училища».

Власти рассчитывают, что «Родина» станет одной из площадок для организации творческих мастерских по живописи, графике, дизайну одежды и интерьера, керамике. В планах — открытие музея гончарного искусства в Чувашии, переоборудование территории под выставочный зал и фондохранилище.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшее здание кинотеатра «Родина», построенное в 1933 году, несколько раз выставлялось на продажу. Его площадь составляет 2364,9 кв. метров, в последний раз реконструкция здесь проводилась в 1985 году. Ранее оно использовалось в качестве ночного клуба. В августе 2019 года предлагалось выкупить здание за 53 311 000 рублей с учетом НДС.