Ярославль, 20 мая, 2020, 21:23 — ИА Регнум. Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия проводила проверку по сообщению прокуратуры, куда обратилась пожилая жительница города. Депутат получил участок земли на Тверицкой набережной в аренду без торгов у мэрии города как многодетный отец. Жительница Ярославля считает, что мэрия незаконно отняла у нее и отдала депутату участок, который она использовала для огородничества.

City-yaroslavl.ru Алексей Таганов

Комиссия нашла нарушение в действиях депутата, но лишь формальное.

«Комиссия решила признать его не исполнившим обязательство по уведомлению комиссии о возможном конфликте интересов. Получая участок как многодетный отец и являясь председателем комиссии по социальной политике, он должен был сообщить о своем намерении. Комиссия рассмотрела бы заявление и признала, что конфликта интересов нет. Но он нарушил этот порядок. Теперь вопрос будет вынесен на заседание муниципалитета», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMОлег Ненилин.

Иначе говоря, никаких санкций к депутату не последует. Комиссия не установила, что Таганов как-то использовал свой статус депутата и председателя комиссии для получения земли. Окончательное решение по этому вопросу должен принять муниципалитет Ярославля. Но самая жесткая санкция которая может ждать депутата — это предупреждение о необходимости уведомлять коллег в подобных случаях.

Как сообщают другие источники ИА REGNUM, обсуждение вопроса было долгим и бурным. На заседание комиссии пришел даже председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц. Он безоговорочно поддержал Таганова, заявив, что тот действовал совершенно законно. Отметим, что в тот же день Асриянц не пришел на заседание комиссии по экономике муниципалитета, где рассматривались вопросы управления муниципальным имуществом.

При этом депутаты договорились не комментировать ситуацию вокруг Таганова по существу. Никто из собеседников ИА REGNUM не пожелал публично оценить действия председателя комиссии по соцполитике.

Историю пока нельзя считать завершенной. 80-летняя жительница Ярославля продолжает судебную тяжбу с мэрией по поводу скандального участка на Тверицкой набережной.

Отметим, что ранее муниципалитет принимал диаметрально противоположные решения по подобным обращениям. Например, попавшего в опалу председателя муниципалитета Павла Зарубина лишили депутатских полномочий. Он не сообщил в декларации о праве пользования гаражом умершего отца. А депутат Дмитрий Кузьмин, который пролоббировал ущемляющую конкурентов по бизнесу поправку, отделался предупреждением.