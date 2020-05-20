Ковров, Владимирская область, 20 мая, 2020, 20:28 — ИА Регнум. Первый заместитель губернатора Владимирской области Сергей Шевченко 20 мая встретился с мэром Коврова Юрием Морозовым, который накануне уволил директоров семи учреждений культуры. Как сообщает ИА REGNUM, власти региона просили пересмотреть это кадровое решение, но Морозов отказался.

Kovrov-gorod.ru Юрий Морозов

Администрация Владимирской области считает, что «кадровый потенциал руководителей необходимо сохранить», поэтому Морозова просили пересмотреть ситуацию с увольнением семи руководителей сферы культуры. Однако мэр Коврова повторил свои доводы о необходимости продолжения оптимизации учреждений культуры и не стал восстанавливать в должности уволенных директоров.

«В этой связи вся полнота ответственности за принятые решения в вопросах управления объектами муниципальной культуры, в соответствии с законодательством Российской Федерации, возлагается на органы местного самоуправления — в данном случае администрацию города Коврова», — говорится в сообщении областной администрации.