Тамбов, 20 мая, 2020, 19:54 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2020 году по нацпроекту «Образование» будет направлено около 96 млн рублей на создание центров «Точка роста»,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В этом году в 42 сельских школах Тамбовской области появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это современные площадки, где есть все необходимое для юных техников, творцов, испытателей. Ребята могут реализовать свой потенциал, попробовать себя в разных профессиях, изучить современные технологии.

Как отметили в управлении образования и науки области, участниками конкурсного отбора могли стать органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, имеющих статус малых городов. Школы выбирали по нескольким критериям. В их числе — осуществление деятельности по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, а также численность обучающихся в школе не менее 60 человек. В итоге в 2020 году будет открыто 42 центра «Точка роста» в 26 муниципалитетах региона — повсеместно, кроме городов Тамбов и Мичуринск, а также Пичаевского и Староюрьевского районов.

На их создание из федерального бюджета будет выделено около 46 млн рублей. К ним на условиях софинансирования добавят 49,8 млн рублей из бюджета Тамбовской области. Федеральные средства будут направлены на оборудование и меблировку шахматных зон. Средства областного бюджета — на проведение ремонтов, брендирование, закупку мебели, повышение квалификации сотрудников, а также командировочные расходы во время проведения выездных мероприятий.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на Тамбовщине уже созданы 12 центров «Точка роста». На эти цели региону в 2019 году из федерального бюджета было выделено свыше 19,3 млн рублей, из областного бюджета — около 14,8 млн рублей.

В настоящий момент руководители школ приступили к проведению косметических ремонтов помещений, определенных под создание центров.