Тамбов, 20 мая, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Тамбовская область по нацпроекту получит дополнительные средства из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Господдержка превысит 220 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Правительственным распоряжением от 16.05.2020 № 1302-р регионам выделено 31,5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Тамбовская область на эти цели получит 220,5 млн рублей. Это дополнительные средства, которые будут направлены на финансирование нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году.

«Субъекты получат дополнительные средства на развитие государственных микрофинансовых организаций. Предусмотренные на этот год в нацпроекте около 89 млн рублей направлены на развитие институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе на проект «Мой бизнес» в «Геометрии бизнеса». А почти на 132 млн рублей пополнится региональная микрофинансовая организация. Тамбовские предприниматели сегодня активно обращаются за микрозаймами. На региональном уровне разработан специальный пакет «Антикризисный», — прокомментировала начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области Ольга Камнева.

В целом на территории Тамбовской области реализуется весь пакет федеральных мер поддержки населения и бизнеса. Кроме того, по инициативе губернатора Александра Никитина разработаны региональные антикризисные первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска из-за мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В частности, проводится работа по реструктуризации договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в областной собственности и собственности органов местного самоуправления. Специальные антикризисные пакеты по предоставлению микрозаймов предлагает Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской области. Организованы «горячие линии» для субъектов МСП в деловом пространстве «Геометрия бизнеса» и Торгово-промышленной палате.

Подробная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса размещена в специализированном разделе на официальном портале администрации Тамбовской области «СтопКоронавирус».