Тамбовщина получит более 220 млн рублей на поддержку предпринимателей
Тамбов, 20 мая, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Тамбовская область по нацпроекту получит дополнительные средства из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Господдержка превысит 220 млн рублей.
Правительственным распоряжением
В целом на территории Тамбовской области реализуется весь пакет федеральных мер поддержки населения и бизнеса. Кроме того, по инициативе губернатора Александра Никитина разработаны региональные антикризисные первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска из-за мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
В частности, проводится работа по реструктуризации договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в областной собственности и собственности органов местного самоуправления. Специальные антикризисные пакеты по предоставлению микрозаймов предлагает Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской области. Организованы «горячие линии» для субъектов МСП в деловом пространстве «Геометрия бизнеса» и Торгово-промышленной палате.
Подробная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса размещена в специализированном разделе на официальном портале администрации Тамбовской области «СтопКоронавирус».