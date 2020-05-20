Кострома, 20 мая, 2020, 18:58 — ИА Регнум. В Костромской области могут принять закон о самозанятых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комитета Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин.

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Как сообщил собеседник агентства, возможность принятия закона на территории области парламентарии будут рассматривать в дистанционной форме уже завтра, 21 мая.

«Голосование у нас сейчас проходит дистанционно. Сегодня профильный комитет получил законопроект, и до 10 часов 21 мая депутаты областной думы должны будут проголосовать «за» или «против». Скорее всего, депутаты поддержат, и с 1 июля 2020 года у нас появятся самозанятые», — сказал Скобелкин.

Ранее Государственная дума России приняла закон, согласно которому с 1 июля 2020 года регионы могут самостоятельно вводить налог на профессиональный доход. В 2019 году в качестве эксперимента налог на самозанятых был введен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года эксперимент был расширен ещё на 19 регионов.

Закон в упрощённом виде позволяет «выйти из тени» гражданам, которые до этого не имели работодателя и наёмных работников, то есть трудились на себя. В соответствии с законом для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, размер налоговой ставки составляет 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам — 6%.