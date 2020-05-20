Москва, 20 мая, 2020, 18:52 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы и члены Совфеда от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым внесли в нижнюю палату парламента поправки, повышающие пособие по уходу за детьми до 6 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, поправкой предлагается поднять размер пособия по уходу первым ребенком до 6752 рублей, а за вторым и последующим — до 13 504 рублей, то есть в два раза.

Второе чтение поправок состоится 21 мая.