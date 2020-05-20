Врио главы Чувашии вернётся к вопросу о сенаторе Федорове
Чебоксары, 20 мая, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев в случае своего выдвижения на выборах руководителя республики готов предложить экс-президенту Чувашии, сенатору Николаю Федорову представлять интересы республики в верхней палате парламента. Но этот вопрос пока преждевременный. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель республики заявил сегодня, 20 мая, на своей первой пресс-конференции.
Напомним, первый президент Чувашии Николай Федоров 20 сентября 2015 года стал сенатором от исполнительного органа власти Чувашской Республики. 30 сентября того же года избран первым заместителем председателя Совфеда.
Отметим, что у Николая Федорова сложились неприязненные отношения с Михаилом Игнатьевым, который сменил его на посту руководителя Чувашии в 2010 году: их конфликт стал публичным и скандальным, угомонить двух политиков удалось после вмешательства Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, плановые выборы главы Чувашии должны состояться 13 сентября 2020 года. Олег Николаев был назначен на пост врио главы республики указом президента Владимира Путина 29 января 2020 года. Через две недели после назначения, 20 февраля, Олег Николаев встретился с Николаем Федоровым, обсудив вопросы «эффективного взаимодействия».