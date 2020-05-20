Чебоксары, 20 мая, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев в случае своего выдвижения на выборах руководителя республики готов предложить экс-президенту Чувашии, сенатору Николаю Федорову представлять интересы республики в верхней палате парламента. Но этот вопрос пока преждевременный. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель республики заявил сегодня, 20 мая, на своей первой пресс-конференции.

Council.gov.ru Олег Николаев и Николай Федоров

«Вы торопите события. Давайте мы с вами сначала дождёмся начала выборного процесса, у нас ещё время для этого есть. И мы с вами тогда всё узнаем. Я-то могу предложить, но Николай Васильевич может сказать, что вы со мной не обсуждали, а уже говорите. Поэтому давайте подождём этого процесса. Насколько мне известно, выборы будут объявлены 10−11 июня. Когда этот период настанет, мы с вами к этой теме вернёмся», — сказал Олег Николаев журналистам.

Напомним, первый президент Чувашии Николай Федоров 20 сентября 2015 года стал сенатором от исполнительного органа власти Чувашской Республики. 30 сентября того же года избран первым заместителем председателя Совфеда.

Отметим, что у Николая Федорова сложились неприязненные отношения с Михаилом Игнатьевым, который сменил его на посту руководителя Чувашии в 2010 году: их конфликт стал публичным и скандальным, угомонить двух политиков удалось после вмешательства Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, плановые выборы главы Чувашии должны состояться 13 сентября 2020 года. Олег Николаев был назначен на пост врио главы республики указом президента Владимира Путина 29 января 2020 года. Через две недели после назначения, 20 февраля, Олег Николаев встретился с Николаем Федоровым, обсудив вопросы «эффективного взаимодействия».