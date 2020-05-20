Санкт-Петербург, 20 мая, 2020, 21:14 — ИА Регнум. Школы для детей с особенностями развития в нескольких районах Петербурга практически полностью лишатся государственной поддержки в результате «антикоронавирусного» секвестра бюджета 2020 года. Против этого 20 мая выступили несколько депутатов городского Заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

На проблему указал представитель «СР», врач-онколог Александр Егоров. По его словам, в особенно сложную ситуацию попадают частные школы для таких детей в Выборгском, Калининском, Красносельском и Приморском районах, где планируется сокращение финансирования на 98−99%.

Егоров заявил, что настаивает на возвращении финансирования на этапе второго чтения поправок в бюджет. В первом чтении проект корректировки бюджета от Смольного депутаты уже поддержали 20 мая.

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Руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова возмутилась тем, что будут сокращены на 711 млн рублей расходы на образование, включая общее начальное образование, 300 млн рублей не получат техникумы и ПТУ.

«Полное сокращение финансирования частных детских садов и школ в Выборгском и Приморском районах — вообще не понятно, как можно это оставить без внимания. Ведь именно они помогают государственным школам, обучают детей с особенностями развития и здоровья», — сказала коммунистка. При этом, обратила внимание она, финансирование выкупа городом офисного центра «Невская ратуша», где располагаются комитеты городской администрации, «не сокращено ни на копейку».

Ольга Ходунова указала, что Смольный уменьшает на 200 млн субсидию на дома-интернаты для престарелых и инвалидов, сокращается финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, амбулаторной помощи, станций переливания крови и даже… профилактики инфекционных заболеваний.

Более половины средств теряет капитальный ремонт учреждений здравоохранения, хотя власти собираются вложить 88 млн рублей в ремонт офисов комитета по строительству.

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