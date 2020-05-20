Иерусалим, 20 мая, 2020, 18:18 — ИА Регнум.

Альтернативы проведению международной конференции по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта и переговорам в многостороннем формате не существует, рано или поздноСША должны будутэто признать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 мая, комментируя заявления президента Палестины Махмуда Аббаса.

James Emery Флаги США и Израиля

Как сообщалось ранее, Аббас анонсировал отказ от всех обязательств и договоренностей с Израилем и США, в том числе от соглашений по безопасности. Ответственность за сложившуюся ситуацию, по словам Аббаса, несет Израиль как «государство-оккупант», а также США — как основной партнер Израиля.

«Данное решение Организации освобождения Палестины и Государства Палестина является свидетельством фиаско ближневосточной политики Дональда Трампа. Неспроста палестинцы объявили о нём именно сейчас. Достаточных сил для того, чтобы следовать избранной линии исключительного союза с Израилем, у Дональда Трампа не было изначально, но в своём нынешнем состоянии США не будут иметь их и на обозримую перспективу. Вместе с тем выход Палестины из соглашения по безопасности чреват весьма неприятными сюрпризами для нынешнего президента США в период его избирательной кампании.