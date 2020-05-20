Депутаты Петербурга требуют срезать расходы на проекты и добавить на жильё
Санкт-Петербург, 20 мая, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Властям Петербурга необходимо расставить приоритеты в пользу жилищных программ для граждан, а не многомиллиардных выплат концессионерам ввиду экономического кризиса на фоне коронавирусной пандемии. Об этом заявили несколько депутатов городского Заксобрания в день принятия «антивирусной» корректировки бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению представительницы «Партии роста» Оксаны Дмитриевой, под нож должны попасть траты по концессионному проекту частного трамвая «Чижик», по проекту Восточного скоростного диаметра (ВСД), а также компенсация недополученной прибыли концессионерам Западного скоростного диаметра, которая все еще запланирована в размере 3 млрд рублей.
«Здесь можно найти, я думаю, в совокупности порядка 4 млрд рублей», — сказала Дмитриева. На ее взгляд, эти деньги можно было бы направить на капитальный ремонт, от финансирования которого из казны Смольный почти полностью отказался, а также на жилищные программы «Молодежи доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир», у которых забрали почти 3 млрд рублей.
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Ситуация возмутила и беспартийного депутата Михаила Амосова. Вкладываться в ВСД, против которого активно выступают жители Невского и Красногвардейского районов, так как трасса пройдет рядом с их домами, в текущих условиях кажется ему странным. Тем более, что, как и в случае с ЗСД, этот проект будет софинансироваться городом по закрытому концессионному соглашению, а не по городскому закону.
«Да, на миллиард сокращается программа «Молодежи — доступное жилье». Ну потому что нет у вас с конкретными людьми соглашения. И ровно на миллиард вы начинаете новый проект по Восточному скоростному диаметру. Ну где, кто, когда так действует с бюджетными деньгами в период кризиса? Когда не хватает денег — ну не начинают новые грандиозные стройки стоимостью в 160 млрд рублей! Ну подождите год, обсудите с депутатами Законодательного собрания финансовую сторону дела! Утвердите, в конце концов, эти обязательства законом Санкт-Петербурга, чтобы через 10−15 лет, когда нужно будет расплачиваться по этим договорам, новые депутаты не разводили руками и не говорили: «Мы не понимаем, откуда взялись эти расходные обязательства». Это расходные обязательства не [вице-губернатора Эдуарда] Батанова, не [губернатора Александра] Беглова, а Санкт-Петербурга», — обратился Амосов к чиновникам.
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Аналогичного мнения придерживается и депутат «Справедливой России» Надежда Тихонова. Она указала, что петербуржцы и так годами стоят в очереди на улучшение жилищных условий, которая почти не движется, и уже завалили ЗакС просьбами вернуть деньги на упомянутые программы.
«Нельзя так с людьми поступить», — полагает она. Ей также кажется странным, что 88 млн рублей комитет по строительству получит на ремонт собственного здания. «Но послушайте, у нас сокращаются даже расходы на ремонт учреждений здравоохранения», — недоумевает Тихонова.
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Добавим, 20 мая петербургский парламент в первом чтении поддержал смольнинский проект корректировки бюджета 2020 года, по которой дефицит увеличил до 104 млрд рублей, но все равно под нож попали жилищные программы, развитие метро, а также финансирование интернатов для инвалидов и престарелых.