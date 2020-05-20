Санкт-Петербург, 20 мая, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Властям Петербурга необходимо расставить приоритеты в пользу жилищных программ для граждан, а не многомиллиардных выплат концессионерам ввиду экономического кризиса на фоне коронавирусной пандемии. Об этом заявили несколько депутатов городского Заксобрания в день принятия «антивирусной» корректировки бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

По мнению представительницы «Партии роста» Оксаны Дмитриевой, под нож должны попасть траты по концессионному проекту частного трамвая «Чижик», по проекту Восточного скоростного диаметра (ВСД), а также компенсация недополученной прибыли концессионерам Западного скоростного диаметра, которая все еще запланирована в размере 3 млрд рублей.

«Здесь можно найти, я думаю, в совокупности порядка 4 млрд рублей», — сказала Дмитриева. На ее взгляд, эти деньги можно было бы направить на капитальный ремонт, от финансирования которого из казны Смольный почти полностью отказался, а также на жилищные программы «Молодежи доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир», у которых забрали почти 3 млрд рублей.

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Ситуация возмутила и беспартийного депутата Михаила Амосова. Вкладываться в ВСД, против которого активно выступают жители Невского и Красногвардейского районов, так как трасса пройдет рядом с их домами, в текущих условиях кажется ему странным. Тем более, что, как и в случае с ЗСД, этот проект будет софинансироваться городом по закрытому концессионному соглашению, а не по городскому закону.

«Да, на миллиард сокращается программа «Молодежи — доступное жилье». Ну потому что нет у вас с конкретными людьми соглашения. И ровно на миллиард вы начинаете новый проект по Восточному скоростному диаметру. Ну где, кто, когда так действует с бюджетными деньгами в период кризиса? Когда не хватает денег — ну не начинают новые грандиозные стройки стоимостью в 160 млрд рублей! Ну подождите год, обсудите с депутатами Законодательного собрания финансовую сторону дела! Утвердите, в конце концов, эти обязательства законом Санкт-Петербурга, чтобы через 10−15 лет, когда нужно будет расплачиваться по этим договорам, новые депутаты не разводили руками и не говорили: «Мы не понимаем, откуда взялись эти расходные обязательства». Это расходные обязательства не [вице-губернатора Эдуарда] Батанова, не [губернатора Александра] Беглова, а Санкт-Петербурга», — обратился Амосов к чиновникам.

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Аналогичного мнения придерживается и депутат «Справедливой России» Надежда Тихонова. Она указала, что петербуржцы и так годами стоят в очереди на улучшение жилищных условий, которая почти не движется, и уже завалили ЗакС просьбами вернуть деньги на упомянутые программы.

«Нельзя так с людьми поступить», — полагает она. Ей также кажется странным, что 88 млн рублей комитет по строительству получит на ремонт собственного здания. «Но послушайте, у нас сокращаются даже расходы на ремонт учреждений здравоохранения», — недоумевает Тихонова.

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Добавим, 20 мая петербургский парламент в первом чтении поддержал смольнинский проект корректировки бюджета 2020 года, по которой дефицит увеличил до 104 млрд рублей, но все равно под нож попали жилищные программы, развитие метро, а также финансирование интернатов для инвалидов и престарелых.