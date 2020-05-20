Чебоксары, 20 мая, 2020, 18:01 — ИА Регнум. В Чувашии, несмотря на пандемию и снижение бюджетных доходов, не будут сокращать социальную поддержку населения. При этом власти «будут думать, как поддержать людей ещё дополнительно в эти непростые времена». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 мая, заявил на пресс-конференции врио главы Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

Руководитель региона опроверг опасения о возможном сокращении мер и размеров социальной поддержки из-за сокращения бюджетных поступлений на фоне пандемии.

«То, что уже принято, точно ничего не отменится, и пересмотра не будет, тем более если мы говорим о ветеранах войны и тружениках тыла, когда все выплаты уже проведены, и понятно, что деньги отбирать никто не будет. Мало того, мы будем думать, как поддержать людей ещё дополнительно в эти непростые времена», — сказал Олег Николаев.

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Врио главы республики отметил, что на федеральном уровне предпринимаются «беспрецедентные меры поддержки населения», и предположил, что «перечень не последний».

По официальным данным, в Чувашии действуют порядка 40 различных форм государственной социальной поддержки, которую получают свыше 200 тыс. человек.

Ранее по инициативе врио главы Чувашии Олега Николаева в республике приняты решения об индексации ряда социальных выплат, принят закон о детях войны, ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы выплачивалось по 25 тыс. рублей. Кроме того, в республике более не будет снижаться размер прожиточного минимума, который влияет на расчёт социальных выплат.