В Калуге с начала года в ДТП погибли восемь человек
Калуга, 20 мая, 2020, 19:04 — ИА Регнум. 137 дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек погибли и 159 человек получили травмы, было зарегистрировано в Калуге с начала 2020 года. Об этом 20 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова.
С участием нетрезвых водителей и с признаками опьянения зарегистрировано 18 дорожных происшествий, в которых пострадали 26 человек. Сотрудниками ГИБДД было выявлено 465 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция Калуги продолжает практику проведения сплошных проверок водителей автомобилей на состояние опьянения. Так, с 22 по 31 мая на территории областного центра будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого будут останавливаться все транспортные средства без исключения на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости ‑ и на употребление наркотических веществ.