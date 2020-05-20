Калуга, 20 мая, 2020, 19:04 — ИА Регнум. 137 дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек погибли и 159 человек получили травмы, было зарегистрировано в Калуге с начала 2020 года. Об этом 20 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова.

Гибдд.рф/r/40 Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

С участием нетрезвых водителей и с признаками опьянения зарегистрировано 18 дорожных происшествий, в которых пострадали 26 человек. Сотрудниками ГИБДД было выявлено 465 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Калуги продолжает практику проведения сплошных проверок водителей автомобилей на состояние опьянения. Так, с 22 по 31 мая на территории областного центра будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого будут останавливаться все транспортные средства без исключения на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости ‑ и на употребление наркотических веществ.

«За управление транспортом в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования виновному лицу грозит уже не административное, а уголовное наказание. Максимальная санкция за данное преступление — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет», — сказала Екатерина Линькова.