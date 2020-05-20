Москва, 20 мая, 2020, 17:37 — ИА Регнум. 21 мая открывается в онлайн-формате уникальная выставка Ornamika.live. Исследование на стыке искусства и технологий проведут платформа узоров Орнамика и Цифровая лаборатория 2,5 при поддержке AliExpress Россия.

Ольга Полынкова, Даниил Маслов Промышленный робот

В течении семи дней промышленный робот весом в полторы тонны будет рисовать фрагменты узоров народов России с XIII по XIX века. В результате беспрерывной работы машина способна создать 160 метров уникального узорного полотна. И каждый метр будет отсылать к национальной графики отдельного региона.

«Возврат к национальному самосознанию и интерес к символам своего народа — мощный культурный тренд нашего времени», считает Мария Лолейт, создатель проекта Ornamika и соавтор выставки.

В проекте, кроме профессионалов, приняли участие актриса Варвара Шмыкова, актер Иван Макаревич, дизайнер Леонид Алексеев, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов и многие другие.

За работой робота можно наблюдать на сайте live.ornamika.com.