Мурманск, 20 мая, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Мурманские власти планируют открыть для посещения самую глубокую рукотворную скважину на планете. Она расположена в Печенгском районе области, в 10 км от города Заполярный.

Andre Belozeroff Кольская сверхглубокая скважина

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, несмотря на то, что объект закрыт, он регулярно привлекает туристов, фотографов, кинематографистов и даже уфологов.

«Мы ведем с Ростуризмом переговоры по передаче этого объекта в федеральную собственность, в том числе чтобы плучать финансирование из федеральных источников», — сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Кольская сверхглубокая скважина, пробуренная в 70-х годах прошлого века, попала в 1991 году в Книгу рекордов Гиннеса как самая глубокая в мире буровая скважина.