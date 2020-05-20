Тверь, 20 мая, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой инновационно-промышленного парка «Боровлево — 3» обсудил губернатор Тверской области Игорь Руденя 20 мая. Глава региона посетил инвестобъект — компанию «Метавр», расположенный на территории парка «Боровлево-2» в Калининском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Компания «Метавр» специализируется на производстве компонентов для 12 подотраслей машиностроения, включая металлоизделия, электротехническую продукцию для вагоностроения и спецтехники и другое.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Компания внедряет сегодня новые современные технологии по обработке металла. Это высокотехнологичные рабочие места, конструкторские бюро, станки на которых изготавливают уникальные изделия. Важно, что компания кооперируется с нашими крупными предприятиями, такими как Тверской вагонзавод, КСК и многими другими», — сказал губернатор.

Игорь Руденя осмотрел территорию предприятия, технологический отдел, заготовительный и сварочно-сборочный цеха.

«В данный момент реализовали первую очередь строительства. Создано порядка 120 рабочих мест. В ближайшей перспективе планируем увеличить штат сотрудников на 20%. При вводе второй, третьей и четвёртой очередей к 2025 году будет около 300 рабочих мест и увеличим в 4 раза объём инвестиций. Сейчас объем инвестиций — 200 млн рублей», — рассказал управляющий ООО «Метавр» Андрей Дмитриев.

Всего на территории ИП «Боровлёво-2» реализовано семь инвестиционных проектов, привлечено 10 млрд рублей инвестиций, создано около 4 тыс. рабочих мест, ежегодно в областной бюджет поступает более 600 млн рублей в виде налоговых отчислений. Создание инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» позволит реализовать до 27 проектов и создать порядка 8 тыс. рабочих мест.

«Боровлёво-3» — это новый проект правительства Тверской области совместно с бизнес-сообществом. Для резидентов парка предусмотрен льготный налоговый режим, освобождение от налога на землю, от налога на имущество, снижение налога на прибыль и другие меры государственной поддержки, а также наличие готовой инфраструктуры», — пояснил губернатор Игорь Руденя.

Инфраструктура парка будет обеспечена за счёт бюджетных инвестиций, работы планируется провести в 2020—2021 годах. В частности, на совещании обсуждались предложения министерства экономического развития Тверской области по обеспечению парка водо-, электро‑ и газоснабжением, а также строительству подъездных и внутренних дорог на его территории.