Тверской губернатор проинспектировал работы на инвестплощадке «Боровлёво-3»
Тверь, 20 мая, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой инновационно-промышленного парка «Боровлево — 3» обсудил губернатор Тверской области Игорь Руденя 20 мая. Глава региона посетил инвестобъект — компанию «Метавр», расположенный на территории парка «Боровлево-2» в Калининском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Компания «Метавр» специализируется на производстве компонентов для 12 подотраслей машиностроения, включая металлоизделия, электротехническую продукцию для вагоностроения и спецтехники и другое.
«Компания внедряет сегодня новые современные технологии по обработке металла. Это высокотехнологичные рабочие места, конструкторские бюро, станки на которых изготавливают уникальные изделия. Важно, что компания кооперируется с нашими крупными предприятиями, такими как Тверской вагонзавод, КСК и многими другими», — сказал губернатор.
Игорь Руденя осмотрел территорию предприятия, технологический отдел, заготовительный и сварочно-сборочный цеха.
«В данный момент реализовали первую очередь строительства. Создано порядка 120 рабочих мест. В ближайшей перспективе планируем увеличить штат сотрудников на 20%. При вводе второй, третьей и четвёртой очередей к 2025 году будет около 300 рабочих мест и увеличим в 4 раза объём инвестиций. Сейчас объем инвестиций — 200 млн рублей», — рассказал управляющий ООО «Метавр» Андрей Дмитриев.
Всего на территории ИП «Боровлёво-2» реализовано семь инвестиционных проектов, привлечено 10 млрд рублей инвестиций, создано около 4 тыс. рабочих мест, ежегодно в областной бюджет поступает более 600 млн рублей в виде налоговых отчислений. Создание инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» позволит реализовать до 27 проектов и создать порядка 8 тыс. рабочих мест.
«Боровлёво-3» — это новый проект правительства Тверской области совместно с бизнес-сообществом. Для резидентов парка предусмотрен льготный налоговый режим, освобождение от налога на землю, от налога на имущество, снижение налога на прибыль и другие меры государственной поддержки, а также наличие готовой инфраструктуры», — пояснил губернатор Игорь Руденя.
Инфраструктура парка будет обеспечена за счёт бюджетных инвестиций, работы планируется провести в 2020—2021 годах. В частности, на совещании обсуждались предложения министерства экономического развития Тверской области по обеспечению парка водо-, электро‑ и газоснабжением, а также строительству подъездных и внутренних дорог на его территории.