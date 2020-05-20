Калуга, 20 мая, 2020, 17:06 — ИА Регнум. В Калужской области положительный тест на коронавирусную инфекцию был подтверждён у 245 детей, 65 из них уже выписаны из больниц. Об этом 20 мая написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» врио калужского губернатора Владислав Шапша.

Иллюстрация ИА REGNUM В калужской областной инфекционной больнице

Подтвержденные положительные тесты на коронавируснуую инфекцию были выявлены у 19 детей в возрасте до года, у 47 детей от двух до пяти лет, у 57 детей от шести до десяти лет и у 122 детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Среди лиц от 65 до 80 лет положительные тесты на COVID-19 выявлены у 364 человек. Из них 60 уже выздоровели. У пациентов в возрасте 80 лет и старше заражение подтверждёно у 55 человек. 10 из них выздоровели.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперштабе, всего в регионе на сегодняшний день зарегистрирован 2871 положительный тест. Четверть пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция, прошли курс лечения и выписаны. У большинства пациентов всех возрастов, проходящих лечение, болезнь протекает в легкой форме (65%), 29% пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести и у шести процентов болезнь протекает в тяжелой форме.