Врио главы Чувашии рассказал о предвыборной программе для села
Чебоксары, 20 мая, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев в ближайшее время будет встречаться с жителями сельских районов, чтобы выслушать запросы и проблемы, «которые их волнуют в повседневной жизни». В части развития села ставка будет сделана на реализацию программы социально-экономического развития республики (с федеральными вложениями в размере 5 млрд рублей), создание рабочих мест и поддержки лиц, кто хочет жить и работать на селе. Об этом руководитель региона заявил сегодня, 20 мая, на пресс-конференции, отвечая на вопрос ИА REGNUM.
ИА REGNUM: Осталось немного времени до выборов главы Чувашии, и вы, безусловно, фаворит, так как доверие вам оказал президент Владимир Путин и, к тому же, у вас есть опыт участия в выборах главы региона, когда наибольшую поддержку вы получили в Чебоксарах и Новочебоксарске, и благодаря этому вышли на второй результат по голосованию. Но столица и спутник — это не вся республика… Как вы будете выигрывать в деревне, где по большому счёту вас знают только благодаря назначению Путиным на фоне скандальной отставки Михаила Игнатьева? Но при этом именно по крестьянству спад в экономике в последние годы ударил больше всего. Мужчины вынуждены становиться гастарбайтерами и зарабатывать в Москве, соседних регионах. Даже молоко, которое всегда было одним из источников дохода для крестьян, дешевеет, а поборы за всякие экспертизы и прививки растут.
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Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2020 года в Чувашии пройдут плановые выборы главы республики. Михаил Игнатьев, руководивший республикой 9,5 лет, 29 января 2020 года после ряда скандалов был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным за утрату доверия. В тот же день глава государства назначил на пост врио главы Чувашии Олега Николаева, который на тот момент возглавлял комитет Госдумы по делам национальностей и руководил чувашским региональным отделением «Справедливой России». В феврале Николаев сложил полномочия главы реготделения СР, сохранив партийный билет и заявив о возможности самовыдвижения на выборах главы Чувашии.
Напомним, в 2015 году Михаил Игнатьев («Единая Россия») выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей. За Олега Николаева, который на тот момент был депутатом Госсовета Чувашии, проголосовало 14,73%, за лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы России Валентина Шурчанова (КПРФ) — 12,76%. Депутат Госдумы чужак Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%.