Чебоксары, 20 мая, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев в ближайшее время будет встречаться с жителями сельских районов, чтобы выслушать запросы и проблемы, «которые их волнуют в повседневной жизни». В части развития села ставка будет сделана на реализацию программы социально-экономического развития республики (с федеральными вложениями в размере 5 млрд рублей), создание рабочих мест и поддержки лиц, кто хочет жить и работать на селе. Об этом руководитель региона заявил сегодня, 20 мая, на пресс-конференции, отвечая на вопрос ИА REGNUM.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

ИА REGNUM: Осталось немного времени до выборов главы Чувашии, и вы, безусловно, фаворит, так как доверие вам оказал президент Владимир Путин и, к тому же, у вас есть опыт участия в выборах главы региона, когда наибольшую поддержку вы получили в Чебоксарах и Новочебоксарске, и благодаря этому вышли на второй результат по голосованию. Но столица и спутник — это не вся республика… Как вы будете выигрывать в деревне, где по большому счёту вас знают только благодаря назначению Путиным на фоне скандальной отставки Михаила Игнатьева? Но при этом именно по крестьянству спад в экономике в последние годы ударил больше всего. Мужчины вынуждены становиться гастарбайтерами и зарабатывать в Москве, соседних регионах. Даже молоко, которое всегда было одним из источников дохода для крестьян, дешевеет, а поборы за всякие экспертизы и прививки растут.

Олег Николаев: Вопрос, конечно, интересный, ёмкий.

До выборов недолго, прежде всего, до объявления выборов. И вопрос, как я, понял направлен на то, как я в качестве кандидата буду реализовывать свои подходы предвыборной кампании. Я уже неоднократно говорил, что для меня лично самое главное — это углубленная работа над реализацией программы развития республики. В связи с этим, мой главный подход, личный — это рассказывать и показывать людям, чем мы будем заниматься для того, чтобы реализовать поставленные цели. Эти цели лежат в плоскости поставленных задач президентом страны. В связи с этим я хочу сказать, прежде всего, по сельской местности, что каждый район в ближайшее время (может, даже неоднократно) буду посещать, общаться с людьми, причём с простыми людьми — ровно на те проблемы, которые их волнуют в повседневной жизни. И учитывая, что я свободно владею и чувашским, и русским языком, формы коммуникации, скорее всего, будут доступные.

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Будучи депутатом, много общался в районах с земляками, да и сам из сельской местности, посещал свою родину. Поэтому почти уверен, что сельского жителя больше всего волнуют рабочие места, как будет развиваться сельское хозяйство, сельская территория. И в этом направлении уже многое начато. Мы существенно расширили формы государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей, увеличили размеры поддержки. Один пример: если Российская Федерация поддерживает создание молочно-товарных ферм на 400 голов и выше, то мы снизили эту планку до 200 голов, понимая, что Чувашская Республика — густонаселённая, поэтому фермы от 400 голов считаются достаточно крупными. А 200 голов и более — достаточно оптимальные размеры ферм для того, чтобы на наших густонаселённых территориях реализовать проекты, и чтобы они эффективно работали.

Кроме того, увеличили размер поддержки для модернизации средств производства в выпуске сельской продукции. Также стартовала сельская, которая направлена на то, чтобы поддержать тех людей, которые выбирают для себя в качестве местожительства сельскую территорию. И мы пошли дальше: если РФ выдаёт ипотеку под 3%, то мы за счёт бюджета для тех категорий людей, которые выбирают для себя не просто местожительство, но и работу на территории, уменьшили ставку до 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2020 года в Чувашии пройдут плановые выборы главы республики. Михаил Игнатьев, руководивший республикой 9,5 лет, 29 января 2020 года после ряда скандалов был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным за утрату доверия. В тот же день глава государства назначил на пост врио главы Чувашии Олега Николаева, который на тот момент возглавлял комитет Госдумы по делам национальностей и руководил чувашским региональным отделением «Справедливой России». В феврале Николаев сложил полномочия главы реготделения СР, сохранив партийный билет и заявив о возможности самовыдвижения на выборах главы Чувашии.

Напомним, в 2015 году Михаил Игнатьев («Единая Россия») выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей. За Олега Николаева, который на тот момент был депутатом Госсовета Чувашии, проголосовало 14,73%, за лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы России Валентина Шурчанова (КПРФ) — 12,76%. Депутат Госдумы чужак Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%.