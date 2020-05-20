Ярославль, 20 мая, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Бюджет Ярославской области может потерять в 2020 году 10,8 млрд рублей из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Об этом говорится в проекте письма Ярославской областной думы председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Duma.yar.ru Александр Гончаров

Проект обращения внес председатель комитета по бюджету Александр Гончаров. Его подписали 13 депутатов, входящих в фракцию «Единая Россия». Депутаты говорят о том, принятые федеральными и региональными властями меры поддержки экономики и граждан «крайне недостаточны».

«Ситуация продолжает развиваться по неблагоприятному сценарию. Наметился ощутимый спад объёмов производства на крупных системных предприятиях и организациях. Критически угасает деловая активность малых и средних предприятий. Шестой год продолжается падение уровня жизни людей. Не удаётся остановить беспрецедентный темп роста числа безработных. В обществе нарастает напряжённость. Отсутствие масштабных дополнительных мер резко повысит вероятность получить в 2020 году выпадающие доходы консолидированного бюджета Ярославской области в объёме не менее 10,8 млрд руб. В том числе снижение поступлений налога на прибыль на 4,3 млрд руб., налога на доходы физических лиц на 2,6 млрд руб., по упрощённой системе налогообложения на 1,1 млрд руб., акцизов на 1,9 млрд руб», — говорится в проекте обращения.

Такие потери при собственных доходах в 77,1 млрд рублей могут стать критичными для бюджета Ярославской области. Авторы письма не предлагают конкретных мер. Они лишь просят премьера компенсировать убытки регионам, гражданам и бизнесу за счет государственных резервов.

«Наша позиция, с учётом нарастания негативных социально-экономических процессов, — дополнительно, в максимально необходимом объёме задействовать государственные резервы страны, накопленные трудом россиян, для компенсации убытков населения, предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей и выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов федерации. Просим Правительство РФ учесть нашу позицию и принять исчерпывающие меры по предотвращению падения реальных доходов жителей, спада экономической деятельности и компенсации выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации», — говорится в проекте обращения.

Проект обращения будет рассмотрен на ближайшем заседании Ярославской областной думы. Если он будет принят, заксобрание направит официальное письмо председателю правительства.